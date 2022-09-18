شباب وفتيات ألمانيا يشاركون بتجهيز "الملوخية والمحشى" فى الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات "الأسبوع المصري الألماني" للعام العاشر على التوالي في مدينة الطود شرق المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وبمشاركة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبتنظيم جمعية الشباب بالطود للتنمية الشاملة.

ويقول جلال محمد جلال رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحسينات بالطود، والمشرف على فعاليات الأسبوع المصرى الألمانى، إنه شارك الشباب الألماني أصدقائهم المصريين من أعضاء الجمعية وشباب الهلال الأحمر في عدة أنشطة متنوعة، وذلك بداية من دهان المركز المصري الأوروبي ومسابقة الرسم للأطفال وفقرات موسيقية متنوعة، والختام بمسابقة المطبخ المصري الألماني من أعضاء المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

ويضيف جلال محمد جلال لـ"اليوم السابع"، أنه شارك فتيات وشباب ألمانيا فى مسابقة الطبخ بصناعة "الملوخية والكمونية والمحشي بأنواعه المختلفة"، موجهاً الشكر لكل الداعمين من الأصدقاء الألمان والهلال الأحمر المصري بقيادة الدكتورة عفاف عبد الباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر.

فيما يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن تلك الفعاليات من أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر، تقام للعام العاشر على التوالى لدعم أواصر المحبة بين الشباب المصري والألماني وتنشيط السياحة الألمانية والطلابية والشبابية بمصر، حيث يتم تنظيم الزيارة لـ50 شابا من أحد المعاهد الألمانية لزيارة مصر بشكل مختلف فى قلب قرى الصعيد والإستمتاع بالحياة اليومية فى قلب الأقصر.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنهم يقومون في كل عام باستضافة شباب ألمان ليندمجوا خلال أسبوع كامل في الأقصر بين شباب الصعيد للتعرف على طبيعة الشعب المصري والحضارة المصرية القديمة في المعالم الأثرية والحضارة الحديثة في ظل القيادة الحديثة داخل المجتمع الأقصري.



الشباب الألمان خلال تناول الملوخية بالطود



الشباب خلال دهان المركز المصري الأوروبي بالأقصر



بنات ألمانيا خلال عمل المحشي فى الأقصر



تجهيز وصناعة المحشي بين الألمان والمصريين بالأقصر



شباب ألمانيا يشاركون فى دهان المركز المصري الأوروبي بالأقصر



شباب وفتيات ألمانيا يشاركون بتجهيز الملوخية والمحشي فى الأقصر



فتيات ألمانيا خلال تجهيز الكمونية بالأقصر



فتيات ألمانيا يشاركون فى صناع المحشي والملوخية



فرحة شباب ألمانيا خلال تناول المحشي بالأقصر



فرك الملوخية بأيادي ألمانية فى الأقصر