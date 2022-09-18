زى النهارده.. شاهد بـ"قضية ميادة أشرف" للمحكمة: الإخوان أسست التنظيم المسلح

إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، وتحديدا يوم 18 سبتمبر 2017، استمعت دائرة الإرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود فى محاكمة قتلة الصحفية ميادة أشرف، ومنهم اللواء عادل عزب، مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطنى.

وخلال تلك الجلسة، قال الشاهد الأول خلال تلك الجلسة، إنه يعمل مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطنى، وأن حسن البنا وضع شكل الهيكل التنظيمى للجماعة، ويكون على رأسه المرشد، وتوجد داخل الجماعة أقسام ولجان نوعية منها قسم الطلبة، وقسم الأخوات، وقسم الأشغال، وعلى مستوى المحافظات توجد المكاتب الإدارية بالمحافظات، ويتم اختيارهم بواسطة مجالس شوى المحافظات، وفى عام 1948 تم إنشاء قسم الاتصال بالعالم الخارجى".

وتابع: "جماعة الإخوان أسست ما يعرف بالتنظيم المسلح، والذى نفذ مجموعة من العمليات منها اغتيال النقراشى باشا، وأحمد ماهر، وتفجير محكمة باب الخلق وحارة اليهود، واغتيال القاضى الخازندار، وصدم الشعب المصرى فى الجماعة بعد هذه الاغتيالات، وتم حل الجماعة فى نوفمبر سنة 1948، وفى 1953 ظهر سيد قطب وهو أول من أدخل الفكر التكفيرى فى مصر، وكما حاولت الجماعة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدها 14 يناير سنة 54 صدر القرار الثانى لحل الجماعة وحظرها".

وأظهرت التحقيقات، تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" فى تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين كجناح عسكرى للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين ومنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية، وإثارة الفوضى فى البلاد، واستهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة لإسقاط الدولة.

واعترف 25 متهما- فى تحقيقات النيابة العامة- بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر، وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر، والمفرقعات وإطلاق بعضهم أعيرة صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.