رئيس دونيتسك: القضاء على نحو 70 عسكريا أوكرانيا

وقال بوشلين - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - "إن القوات الأوكرانية حاولت العبور من النهر تجاه بلدة "استديونك" الواقعة شمال الجمهورية، مضيفا أن قوات الحلفاء دمرت 18 ألية من معدات القوات الأوكرانية، وقضت على نحو 70 من عناصر القوات الأوكرانية.

وأضاف أن نشاط المجموعات التخريبية تراجع في اتجاه "كرسليمان"، "ينبول" ولجأت إلى قصف الأحياء السكنية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك اليوم ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني على وسط مدينة دونيتسك، والذي نفذ بصواريخ مدفعية غربية إلى 5 أشخاص وإصابة اخرين.

وقالت السلطات - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - إن ثلاثة مدنيين قتلوا في قصف أوكراني على مدينة غورلافكا، وإصابة 11 أخرين.. مؤكدة أن القصف الأوكراني استهدف مدنا اخرى بالجمهورية وأسفر عن أضرار جسيمة بالبنية التحتية، وأشارت إلى استخدام الأسلحة الغربية بكثافة في استهداف الأحياء السكنية.

وكانت سلطات مدينة دونيتسك قد أعلنت أمس السبت مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أوكراني على وسط المدينة، نفذ بصواريخ مدفعية غربية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون اليوم أن الجيش الروسي تمكن من القضاء على مجموعة أوكرانية حاولت التسلل إلى وسط مدينة خيريون.

وأكدت الإدارة العسكرية والمدنية للمقاطعة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، عدم تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف القوات الروسية والمدنيين نتيجة الاشتباك الذي وقع مساء أمس السبت وسط المدينة.

وقالت "إن المدينة لم تتعرض لأضرار مادية جسيمة"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تسيطر على أراضي مقاطعة ومدينة خيرسون بالكامل.