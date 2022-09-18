رئيس جامعة بنها يفتتح الدورة الرياضية للعاملين بالجامعة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، فعاليات دورة كرة قدم الخماسي والتي ينظمها نادى العاملين بمجمع ملاعب الجامعة ببنها، جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأيمن بيومي الأمين المساعد للشئون المالية، ووحيد خلوي المدير التنفيذي لنادى العاملين بجامعة بنها، والدكتور هاني زكريا المشرف على الملاعب بجامعة بنها.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، إن إقامة الدورة يهدف إلى استمرار التواصل وبث روح المنافسة الرياضية الشريفة بين جميع العاملين بكليات الجامعة وتحفيزهم ونشر روح التعاون بينهم لما له من دور هام في إنجاح العملية التعليمية داخل الجامعة، متمنياً لهم دورة رياضية سعيدة.

من جانبه قال وحيد خلوي، إن هذه الدورة هي رابع دورة ينظمها النادي للعاملين بالجامعة وتأتى ضمن خطة الأنشطة الرياضية ويشارك فيها العاملين بكليات وإدارة الجامعة، مشيراً الى أن النادي له العديد من الأنشطة الخدمية والترفيهية والتي يقدمها النادي لأعضائه بأسعار رمزية.



خلال افتتاح دورة كرة القدم الخامسي



رئيس جامعة بنها خلال افتتاح دورة كرة القدم الخامسي 1



رئيس جامعة بنها خلال افتتاح دورة كرة القدم الخامسي 3