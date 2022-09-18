ديلى ميل: تشارلز يخطط لتحويل قلعة بالمورال إلى متحف تكريما للملكة إليزابيث

كتب: إيهاب محمد

يخطط الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، إلى تحويل قلعة بالمورال المحببة للملكة إليزابيث الثانية إلى متحف تكريما لها بعد وفاتها، حيث قال أحد المطلعين إن القلعة الاسكتلندية الخاصة التي كانت محبوبة للغاية من قبل الملكة ستكون "مفتوحة للجمهور"، ومن المرجح أن تحمل معرضًا تكريمًا لحكمها غير العادي الذي دام 7 عقود، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديلى ميل

وقال مصدر "بالنظر إلى عدد العقارات وعدد العاملين في العائلة الملكية، سيبحث الملك فى العقارات ويسأل: ما هي القيمة التي يعطيها هذا للجمهور؟"، ومن المرجح أن يركز المعرض على حياة الملكة فى الخدمة ويوفر فرصة لعرض بعض مجموعة المجوهرات الملكية والأزياء التى ارتدتها الملكة في لحظات محورية في التاريخ.



قلعة بالمورال والملكة اليزابيث

لكن من غير المحتمل أن يحتاج تشارلز إلى أماكن معيشة كبيرة في القلعة حيث أن لديه بالفعل ملاذًا خاصًا به في شمال شرق اسكتلندا في منطقة بيرشال القريبة، كما أنه سيفي بطموح الملك المتمثل في إنشاء مساحات داخل المباني الملكية الحالية حيث يمكن للناس أن يجتمعوا خلال الفترة التي قضاها كأطول أمراء لويلز في بريطانيا، كرس الملك وقتًا لترميم قلعة مي في كيثنيس على الساحل الشمالي لاسكتلندا، وكان منزل والدة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال مصدر: "الآن يخطط لعمل شيء مماثل مع بالمورال، لكن من المحتمل أن تستغرق كل هذه الأشياء بعض الوقت"، ويمكن افتتاح معرض في بالمورال، حيث كانت الملكة تحب قضاء إجازتها الصيفية، للجمهور في الصيف المقبل، والذى يمكن أن يجتذب عشرات الآلاف من الزوار لتكريم الملكة في منزلها في المرتفعات حيث أمضت أيامها الأخيرة.