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جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل للمقر الملكى فى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:35 م
جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل للمقر الملكى فى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة نعش الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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وصل الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة ، هوليرود هاوس بعد مغادرة بالمورال هذا الصباح في الساعة 10 صباحًا.

ورافقت الأميرة آن والدتها في رحلتها التي استغرقت ست ساعات عبر أبردين ودندي وبيرث ، كما رافقهما زوج الأميرة آن ، تيم لورانس.

ويتواجد جسد الملكة الآن في مقر الإقامة الملكى في المساء ، حيث سيتمكن أفراد العائلة المالكة من التعبير عن احترامهم على انفراد، وسيتم نقله يوم الاثنين إلى كاتدرائية سانت جايلز، حيث سيتمكن الجمهور الاسكتلندي من التعبير عن احترامه.

 

 

 


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