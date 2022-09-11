جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل للمقر الملكى فى العاصمة الأسكتلندية إدنبرة

وصل الموكب الجنائزي الذي يحمل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة ، هوليرود هاوس بعد مغادرة بالمورال هذا الصباح في الساعة 10 صباحًا.
ورافقت الأميرة آن والدتها في رحلتها التي استغرقت ست ساعات عبر أبردين ودندي وبيرث ، كما رافقهما زوج الأميرة آن ، تيم لورانس.
ويتواجد جسد الملكة الآن في مقر الإقامة الملكى في المساء ، حيث سيتمكن أفراد العائلة المالكة من التعبير عن احترامهم على انفراد، وسيتم نقله يوم الاثنين إلى كاتدرائية سانت جايلز، حيث سيتمكن الجمهور الاسكتلندي من التعبير عن احترامه.
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