حملات نظافة وأعمال تطهير صفايات الأمطار بيلا ودسوق ومطوبس

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعال تطهير صفايات الأمطار، ورفع المخلفات التي تعيق تصريف مياه الأمطار، إضافة لأعمال النظافة، وزراعة الاشجار، ورفع المخلفات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة جمال ساطور، اليوم الأحد، أعمال تطهير صفايات الأمطار بنطاق المدينة، وإزالة ورفع أي مخلفات قد تعوق تصريف مياه الأمطار بعدد من مناطق المدينة، بجانب تركيب أغطية جديدة للصفايات،والتأكد من جاهزيتها وتغطيتها، وجاري استكمال أعمال التطهير لباقي مناطق وشوارع المدينة والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي لاستيعاب تصرفات المياه الزائدة خلال موسم الأمطار، كما تابع أعمال رفع المخلفات وأعمال النظافة.

وتابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، تركيب صفايات الأمطار الجديدة بالمناطق التى تم الانتهاء من رصفها ومازال العمل مستمرا يوميا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة استعدادا لموسم الشتاء وإصلاح ماسورة مياه الشرب 16 بوصة قطر 600 ملم قرية لا صيفر البلد ، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى عن طريق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات.

وتابع ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال مسح وتسوية وقص البوص والأعشاب التي تعوق الرؤيا ورش الطرق بالمياه بعد أعمال التسوية ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز ومدينة مطوبس على طريق بركة غليون.