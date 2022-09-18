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تنسيق الجامعات 2022.. مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى السابعة مساء غدا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:08 ص
تنسيق الجامعات 2022.. مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى السابعة مساء غدا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
 
ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور  الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.
 
ونهيب بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.
 
وبُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

تنسيق الجامعات 2022

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