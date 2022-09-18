تعليم الغربية تتابع جاهزية 167 مدرسة للعام الدراسي الجديد

الغربية - عادل ضرة

تفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية والإدارات التعليمية العشر 167 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

واستهدفت متابعة 20 مدرسة بإدارة شرق طنطا، 15 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 12 مدرسة بإدارة شرق المحلة، 15 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 22 مدرسة بإدارة سمنود، 14 مدرسة بإدارة زفتى، 17 مدرسة بإدارة السنطة، 15 مدرسة بإدارة بسيون، 20 مدرسة بإدارة قطور، 17 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

وتجرى المتابعات اليومية بجميع الإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة، لتغطية جميع المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن وكيل الوزارة قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.