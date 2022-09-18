تصدع فى الطرق وانهيار المبانى أبرز آثار زلزال تايوان.. صور

كتب: إيهاب محمد

تسبب الزلزال الذى ضرب تايوان، صباح اليوم، فى حدوث شقوق وتصدعات فى الطرق وتهتك عدد من المبانى، حسبما أوضحت الصور التى عرضتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، فيما تم إصدار تحذير من تسونامى بعد زلزال قوي بقوة 6.8 درجة هز تايوان، وتسببت الهزات القوية في خروج عربات القطار عن مسارها وانهيار مبنى فيما حاول عمال الإنقاذ تحرير المحاصرين.



تقرير ذا صن

قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، إن الهزات يمكن الشعور بها في جميع أنحاء تايوان - ومركزها في مدينة تايتونج، جاء ذلك بعد ساعات فقط من وقوع زلزال آخر بقوة 6.4 درجة مساء السبت في المنطقة نفسها، فيما حوصر شخصان في مبنى بعد انهياره، بينما سارعت فرق الإنقاذ لمساعدة ثلاثة أشخاص سقطوا من على جسر مدمر.

وقالت إدارة السكك الحديدية التايوانية، إن ثلاث عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق تايوان بعد انهيار جزء من مظلة المنصة، وكان لا بد من إجلاء حوالي 20 راكبا على متنها.



انهيار مبنى



شقوق فى الطريق

كما أصدر مركز التحذير من تسونامي الأمريكي تحذيرا في تايوان في أعقاب الزلزال، وقال إن موجات تسونامي الخطرة كانت ممكنة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل تايوان، فيما أصدرت وكالة الأرصاد اليابانية تحذيرا من موجات تسونامي بارتفاع متر واحد في جزء من محافظة أوكيناوا في أعقاب الزلزال.