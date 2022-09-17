زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام تايوانية، إن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزيرة، وأوضحت أن الزلزال حدث منذ دقائق وكان عمقه 10 كيلومترات.

والأسبوع الماضي، ذكر مكتب الأرصاد الجوى المركزى فى تايوان، أنه تم رصد زلزال بقوة 5.3 درجة فى البحر قبالة سواحل جنوب شرق تايوان صباحا، متوقعا أن المسار الحالى للعاصفة الاستوائية نانمادول لن يشكل تهديدًا للبلاد فى الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة فوكس تايوان المحلية -عن بيان المكتب- أن مركز الزلزال وقع على بعد 40.3 كيلومتر جنوب شرق مقاطعة تايتونج، وعلى عمق 23.1 كيلومتر، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات .