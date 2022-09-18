برلين: ألمانيا لن تتخذ خطوات فردية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، أن ألمانيا لن تتخذ خطوات فردية لإرسال دبابات إلى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية، لا نريد أن تتخذ ألمانيا خطوات أحادية وفردية، ولن نتخذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا إلا بالاتفاق مع شركائنا، وحتى الآن، لم ترسل أي دولة أخرى دبابات قتالية على النمط الغربي لأوكرانيا.

وفى وقت سابق جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المطالبة بإدراج روسيا في لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وقال زيلينسكي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" إن عائلات بأكملها دفنت في المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ايزيوم بمنطقة خاركيف الأوكرانية المحررة من الجيش الروسي.