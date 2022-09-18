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المدعى العام الأوكراني: ضحايا العملية الروسية من الأطفال بلغ 1147 طفلا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:00 م
المدعى العام الأوكراني: ضحايا العملية الروسية من الأطفال بلغ 1147 طفلا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني أن ضحايا العملية الروسية مع الأطفال الأوكرانيين قد بلغ 1147 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم الموافق 18 سبتمبر.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام الأوكراني "قتل 390 طفلا وأصيب 757 آخرون حتى 18 سبتمبر.

وبدوره، أعلن بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، قتلت خلال اليوم الماضي خمسة مدنيين وتسببت في إصابة 18 آخرين في المنطقة.

وأضاف كيريلينكو - في بيان حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا


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