المشدد 3 سنوات لسارق طبيب بالإكراه والحبس مع الشغل عامين لشريكه في الجريمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بسرقة طبيب بالإكراه، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهم آخر بالحبس عامين مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 11073 لسنة 2021 جنايات قسم مصر القديمة، أن المتهمان، سرقوا كرهًا عن المجني عليه، هاتفه المحمول على النحو المبين بالتحقيقات، على الطريق العام ليلًا حال حملهم سلاح أبيض "كتر"، بأن قام المتهم الأول بخطف الهاتف المحمول محاولا الفرار بدراجة نارية "توك توك"، بقيادة المتهم الثالث وحال تمسك المجني عليه بمركبتهم لاسترداد هاتفه أسرعوا بالفرار وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين السلاح بحوزتهم ليحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، فتمكنوا من منع مقاومته وبث الرعب في قلبه.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "كتر" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأخفيا شيئًا مسروقًا "هاتف محمول" متحصل من جناية سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.