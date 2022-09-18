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القوات المسلحة البريطانية: بوتين فشل فى جميع أهدافه العسكرية بأوكرانيا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:00 م
القوات المسلحة البريطانية: بوتين فشل فى جميع أهدافه العسكرية بأوكرانيا القوات المسلحة البريطانية
وكالات

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قال قائد القوات المسلحة البريطانية الأدميرال توني راداكين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في جميع أهدافه العسكرية والاستراتيجية في أوكرانيا.


وأضاف راداكين - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن "بوتين يفشل في جميع أهدافه العسكرية الاستراتيجية، لقد أراد إخضاع أوكرانيا، هذا لن يحدث.. لقد أراد السيطرة على العاصمة، وقد رأينا أن هذا تم دحره في وقت سابق".


واستطرد قائلا: "رأينا أنه أراد إضعاف الناتو، ولكن الحلف الآن أصبح أقوى، ولدينا فنلندا والسويد في طريقهما للانضمام.. وأراد أن يكسر العزم الدولي، وفي الواقع لقد قوي خلال هذه الفترة، وهو الآن تحت ضغط ومشاكله تتصاعد".


وأشار إلى أن الرئيس الروسي لطالما كانت لديه مشكلة فيما يتعلق بإيجاد طاقم للمعدات التي لديه، موضحا أنه "ليس لديه قوة بشرية كافية.. فقواته ضئيلة على الأرض".


وحذر راداكين من احتمال أن يستمر الصراع لوقت طويل، وذلك على الرغم من النجاحات الأخيرة التي حققتها القوات الأوكرانية.


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