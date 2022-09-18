اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر داخل صيدلية في الطالبية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:04 م
القبض على المتهمين بالتشاجر داخل صيدلية في الطالبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر داخل صيدلية بمنطقة الطالبية، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد تشاجر عدد من الأشخاص داخل صيدلية بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن اثنين من العاملين في الصيدلية، نشبت بينهما مشاجرة مع عامل وشقيقته، حيث حضر العامل وشقيقته إلى الصيدلية للتشاجر بعد أن تم حقن والدتهما داخل الصيدلية، ما أسفر عن إصابتها بوعكة صحية، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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مشاجرة بصيدلية

امن الجيزة

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