السجن 10 سنوات للمتهمة بإلقاء مادة حارقة على مسنة لسرقتها في الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة ابراهيم محمد غريب، بالسجن 10 سنوات للمتهمة " ع.ع.ال" لاتهامها بالشروع في القتل من أجل السرقة .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 18575 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهمة أثناء محاولتها سرقة المجني عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأنه حال تواجد المجني عليها " ه.ع.ح" 82 سنة ربة منزل بالشقة محل سكنها حضرت إليها المتهمة " ع.ع.ال" ملثمه، وأوهمتها بأنها إحدي جيرانها، وتطلب المساعدة وعند فتحها باب الشقة فوجئت بتعدي المتهمة عليها برش مادة حارقة علي وجهها وضربها واستولت علي عدد 3 غوايش ذهب ومبلغ مالي وهاتف محمول، فاستغاثت المجني عليها بالجيران، وتمكنوا من الإمساك بها، وطلبوا الشرطة لها وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمة علي النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة .