اليوم السابع
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الداخلية تضبط 45 ألف كتاب دراسى دون تفويض قبل الدراسة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:17 م
الداخلية تضبط 45 ألف كتاب دراسى دون تفويض قبل الدراسة حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها للتصدى لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن خاص بمكتبة - كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى "بدون تفويض" أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وضبط (مالكه – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة) .. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000) خمسة وأربعون ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

كتب

مصنفات

الداخلية



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