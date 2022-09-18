اليوم السابع
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"التأمين الصحى الشامل" تكشف تفاصيل أول نظام تأمينى على الأجانب المقيمين بمصر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:02 ص
"التأمين الصحى الشامل" تكشف تفاصيل أول نظام تأمينى على الأجانب المقيمين بمصر التأمين الصحى الشامل
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشف المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه تم وضع أول نظام تأمينى للأجانب المقيمين في مصر ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن للأجانب المقيمين في مصر التعاقد مع هيئة التأمين الصحى الشامل والحصول على الخدمة بسعر عادل وبأعلى مستوى من الجودة للمريض، مؤكدا أن النظام حاليا يسمح بذلك دون أي معوقات وتابع : النظام متاح حاليا بوثائق تأمينية متنوعة.
 
وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تتحمل عبء تكاليف المرض منذ ميلاد المواطن وحتى وفاته، وتابع المدير التنفيذي: لا يوجد حد للتغطية التأمينية ونوفر كافة سيل العلاج للمنتفع بأعلى جودة.

التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

الاجانب

الاجانب المقيمين



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