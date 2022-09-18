التأمين الصحى الشامل: إجراء 37 ألف عملية بتكلفة 1.1 مليار جنيه حتى الآن

وليد عبد السلام

أكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين الشامل توفر نحو 6 آلاف دواء بداخل مستشفياتها فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها.

وأضاف المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى تصريحات لليوم السابع أنه تم إجراء 37 ألف عملية بتكلفة مليار و100 مليون جنيه حتى الآن فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها .

وأوضح المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل أن منظومة التأمين تقدم سعرا عادلا للخدمات الطبية، مشيرا إلي أن هناك لجنة تسعير مختصة بتحديد ثمن الخدمة، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا للنظم التكنولوجية داخل المنطومة.

وتابع المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل طبيب الرعاية الأولية أو طبيب الأسرة له أهمية كبيرة في المنظومة، مشيرا إلى وجود "كول سنتر" يقدم كل الاستفسارات والمعلومات للمواطن، ومن خلاله يتم تقديم خدمة الحجز .