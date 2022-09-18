"البرهان" يتوجه إلى لندن للمشاركة بمراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية

كتب: أحمد جمعة

توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة.

وتأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة وفاء وتقديرا لمواقف الملكة الراحلة تجاه السودان ودعمها اللامحدود لقضاياه.

وقد ظهر ذلك جليا، خلال زيارتها الشهيرة للسودان ،في العام 1965 والتي بادلها السودانيون فيها، مشاعر الود والتقدير والاحترام. وبرز ذلك من خلال مظاهر الاحتفاء وحفاوة الاستقبال والترحيب الرسمي والشعبي الذي وجدته أثناء زيارتها للسودان قبل 57 عاما.

وقد استدعى السودانيون من ذاكرتهم أرشيف زيارتها من جديد. وذلك تفاعلاً مع خبر رحيلها، فقد تداولوا فيما بينهم وعلى نطاق واسع صور وفيديوهات الزيارة التاريخية التي تجولت خلالها الملكة الراحلة في مدن ومناطق عديدة في السودان ، معبرين عن عميق حزنهم لرحيلها.

كما تأتي مشاركة السودان في هذه المناسبة الحزينة، استشعاراك للروابط القوية التي تربط السودان بالمملكة المتحدة. حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وسيقدم رئيس مجلس السيادة السودانى، خلال الزيارة، عزاء السودان ومواساته، حكومة وشعباً، في رحيل الملكة، للأسرة الملكية والشعب البريطاني.

ويرافق رئيس مجلس السيادة السودانى في زيارته للمملكة المتحدة، وزير الخارجية السودانى المكلف السفير علي الصادق.