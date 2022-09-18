اعرف أهم مؤشرات الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أغسطس الماضي

كتب مدحت عادل

في ضوء الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ التابعة في دعم حركة التجارة العالمية بالتوازي مع أعمال التنمية والتطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل الموانئ وفقاً لأعلى المعايير العالمية، أظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطور نشاط موانئها التابعة خلال شهر أغسطس الماضي.

وتلخصت أهم الأرقام بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا لما يلي :

- إجمالي عدد السفن 298 سفينة بمعدل زيادة يصل إلى 19% مقارنة بأداء موانئ الهيئة لشهر أغسطس 2021.

توزع إجمالي عدد السفن بين كلا من ميناء شرق بورسعيد والذى استقبل 139 سفينة، واستقبل ميناء غرب بورسعيد 75 سفينة، فيما استقبل ميناء السخنة 34 سفينة، وميناء الأدبية 36 سفينة، أما ميناء العريش فقد استقبل 14 سفينة محققاً زيادة وصلت إلى 11 سفينة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

- وصل حجم الطاقة المحققة بموانئ المنطقة الاقتصادية إلى معدل زيادة بنسبة 18% مقارنة بشهر أغسطس 2021 حيث بلغت الطاقة المحققة 6,121,670 طن خلال أغسطس 2022 مقارنة بطاقة محققة 5,172,084 طن خلال أغسطس 2021.

- حققت الموانئ زيادة تصل إلى 12% في أعداد الحاويات المتداولة بإجمالي 451116 حاوية؛ حيث وصلت أعداد الحاويات المتداولة بميناء شرق بورسعيد 315068 حاوية و47008 حاوية في ميناء غرب بورسعيد، كما سجل ميناء السخنة 81537 حاوية متداولة وسجل ميناء الأدبية 7503 حاوية.