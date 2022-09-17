بحمولة 3 آلاف طن صودا كاوية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة I EVOLI FAST

بور سعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة I EVOLI FAST والتى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 119 متراً بغاطس 7 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4891 طنا، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 3 آلاف طن صودا كاوية.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.