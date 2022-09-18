اعرفي أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل

كتبت إيناس البنا

الحمل يمكن أن يكون بالتأكيد وقتًا رائعًا وخلال هذا الوقت يمر جسمك بالعديد من التغييرات، ويمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب المستويات الهرمونية المتغيرة في الجسم.

ليس فقط الجسد، فقد ترى أيضًا تغييرًا في أنماط الأكل والنوم حسب موقع "timesnownews" هذه ليست ظروفًا غير عادية، ومع ذلك، إذا كنت تشعر بعدم الارتياح تجاه هذه التغييرات المفاجئة، فمن الأفضل أن تستشير طبيبك.

يبدو أن عادات الأكل هي واحدة من أكثر التغييرات شيوعًا التي قد يلاحظها المرء، فقد يشعر البعض بالجوع للغاية في حين أن البعض قد يبدأ في فقدان شهيتهم والبعض قد لا يرى أي تغيير، يختلف لكل فرد.

أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل

التقيؤ

إذا كنت تعانين من القيء أثناء الحمل، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على شهيتك، على الرغم من أنه من الأعراض الشائعة لدى النساء الحوامل، إلا أن الغثيان والقيء يمكن أن يؤثر بشدة على شهية الفرد، خلال هذه الأوقات، تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل وحاول تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

القلق

يمكن لحالات الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب أن تؤثر على الشهية المرأة الحامل، في كثير من الأحيان يمكن أن تشعر النساء الحوامل بالقلق لكن لا يمكنهن التحدث عنه علانية، ومع ذلك ، من المهم أن يتحدثوا عن ذلك وإلا فقد يؤثر ذلك على صحتهم.

اضطرابات الأكل

قد يكون هذا سببًا وراء احتمال رؤية بعض النساء لـفقدان الشهية أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي الاضطرابات بما في ذلك فقدان الشهية والشره المرضي أيضًا إلى فقدان الشهية.

الأدوية

هناك بعض الأدوية الموصوفة للحامل والتي قد تؤدي إلى فقدان الشهية بينهم.