إحالة أوراق ربة منزل قتلت طفليها الرضيعين بالشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، إحالة أوراق ربة منزل إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 16 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامها بوضع السم لطفليها الرضع وقتلهما بدائرة مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية رقم 10812 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية والمقيدة برقم 799 لسنة 2022 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة قمر خ أ ر، 18 سنة، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنها في يوم 1 أبريل الماضي، بدائرة مركز الحسينية، قتلت المجنى عليهما نجليها الطفلتين مكه، مليكة مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.