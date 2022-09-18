أوكرانيا: إجلاء أكثر من 1500 شخص من منطقة خاركيف خلال أسبوع

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أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، السبت، إجلاء أكثر من 1500 شخص من منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت فيريشوك وهي تشغل أيضا منصب وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، حسب ما نقلته وكالة انباء يوكرنفورم الأوكرانية، أنه خلال الأسبوع الماضي، اضطرت السلطات لإجلاء أكثر من 1500 شخص من منطقة خاركيف وستستمر عمليات الإجلاء.

وأضافت: "نحاول حاليًا الوصول إلى المناطق المحتلة التي يصعب الوصول إليها. وأشكر جيشنا والقوات المسلحة لأوكرانيا على مساعدتهم، موضحة أن الجيش الأوكراني في الحقيقة يحملون أشخاصا يعانون من ضعف في الحركة وكبار السن بين أذرعهم".

وأشارت إلى أنه تم إجلاء 221 طفلاً من منطقة خاركيف خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب بيانات وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة المؤقتة، تم إجلاء أكثر من 80 ألف أوكراني من مناطق خطرة خلال الشهر الماضي.

ميدانيا، أعلنت سلطات دونيتسك ، مقتل 6 مدنيين، فيما أصيب آخرون؛ جراء القصف الأوكراني على المدينة.

وشددت سلطات دونيتسك - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - على أن القوات الأوكرانية تواصل القصف على مدينة دونيتسك.

وفي جورلوفكا بدونيتسك، أعلنت السلطات مقتل 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين ، إثر قصف أوكراني على مدينة جورلوفكا.

وأكدت السلطات أن القصف الأوكراني استهدف مدنا أخرى في البلاد؛ وأسفر عن أضرار جسيمة في البنية التحتية، مبينة في الوقت ذاته أن القوات الأوكرانية استخدمت الأسلحة الغربية بكثافة في استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية.

من جانبه، اتهم عمدة دونيتسك الكسي كوليمزين، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف البنية التحتية وأحياء سكنية وسط المدينة، مشيرا إلى أن العسكريين لم يتمركزوا بتاتا في تلك المناطق.

وكانت سلطات مدينة دونيتسك، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين على الأحياء السكنية جراء قصف أوكراني على وسط المدينة، نفذ بصواريخ مدفعية غربية.