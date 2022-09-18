أهم عمل هندسى لميناء دمياط.. شاهد مشروع حاجز الأمواج الشرقى الجديد

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الشرقي الجديد ل ميناء دمياط ، ويعتبر أهم عمل هندسي، يهدف لتأهيل ميناء دمياط ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط، والحاجز بطول 1420 مترا وأقصى عمق عند رأس الحاجز يصل إلي 12 مترا وتكلفة تصل لـ 500 مليون جنيه .

ويأتى ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.

وتم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.