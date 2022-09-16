ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23379 طن تشمل : 200 طن ملح و 8032 طن رمل و 12307 طن يوريا و 1600 طن مولاس و 300 طن كحول و 940 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40340 طن تشمل : 9200 طن قمح و 5000 طن ذرة و 2058 طن خشب زان و 1664 طن ابلاكاش و 7178 طن خردة و 3240 طن حديد و 12000 طن سلاج .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 863 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1222 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98169 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173960 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2426 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4638 شاحنة .







