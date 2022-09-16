اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 01:30 م
ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23379 طن تشمل : 200 طن ملح و 8032 طن رمل و 12307 طن يوريا و 1600 طن مولاس و 300 طن كحول و 940 بضائع متنوعة  .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40340 طن تشمل : 9200 طن قمح و 5000 طن ذرة و 2058 طن خشب زان و 1664 طن ابلاكاش و 7178 طن خردة و 3240 طن حديد و 12000 طن سلاج  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 863 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1222 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98169 طنا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 173960 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2426 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4638 شاحنة .



 


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