أعراض نقص نسبة اليود في الجسم.. أبرزها زيادة الوزن

كتبت فاطمة ياسر

اليود يعد من المعادن المهمة للجسم، وهذا المعدن موجود بشكل دائم في المأكولات البحرية، وتساهم الغدة الدرقية إنتاج هرموناتها التي تتحكم في النمو و الإحفاظ علي الخلايا التالفة ودعم التمثيل الغذائي الصحي.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع “webmed” أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص اليود بالجسم، هم الحوامل، والأشخاص الذين يعيشون في أماكن لا يوجد بها اليود ، والذين لا يستخدمون الملح المعالج باليود، والذين يتناولون الأطعمة النباتية.



وهناك العديد من الأعراض التي تظهر وتؤكد الإصابة بنقص اليود بالجسم، ومنها: - تورم الجزء الأمامي من الرقبة، أو تضخم الغدة الدرقية، فتستخدم الغدة الدرقية اليود لإنتاج الهرمونات، لذلك عندما تنخفض مستوياته فيحدث إعاقة بانتاج ما يكفي من الهرمونات ولذا يتعرض الشخص لتورم الرقبة.

- زيادة الوزن الغير مبررة نتيجة لنقص اليود في الجسم، فاليود يساعد في التحكم في سرعة التمثيل الغذائي، وحدوث خلل فيها يعرضك لزيادة الوزن الغير مبررة.

-الشعور بالتعب والضعف العام بالجسم، والسبب انخفاض هرمون الغدة الدرقية في الجس، وتنقص اليود، وهذان العناصر يساهمان بشكل ملحوظ في الشعور بالتعب والضعف العام للجسم، مما يترتب علي التعب والشعور بالضعف.

-التعرض لتساقط الشعر، عند انخفاض مستويات الغدة الدرقية يزداد فرص الإصابة بتساقط الشعر، وعدم قدرة البصيلات علي التجدد.

وأوضح التقرير، أن اليود متوفر في بعض الأطعمة ومنها، الأسماك والمؤكولات البحرية، والملح، الزبادي، والبيض، التونة، القراصيا.