هينمي دماغ الجنين ويخلصك من الوزن الزائد.. اعرفى فوائد اليود للحامل وللجنين

فاطمة ياسر

اليود يعد من المعادن الضرورية للصحة عامة وللنساء خلال فترة الحمل، لأنه يمد الأم والجنين بالعديد من الفوائد الصحية، ولذا حثت العديد من الدراسات علي ضرورة تناول الأطعمة الغنية باليوم للحامل للحصول علي هذه الفوائد التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع “webmed”، ومنها:

- تناول الأطعمة الغنية باليود يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة أو التعرض لتضخم في الغدة الدرقية، وأيضا علي تنظيم نسبة الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرية.

- يساعد اليود علي نمو دماغ الجنين، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية ، وكشفت أن الأطفال الذين كانت تهتم أمهاتهم بتناول الأطعمة الغنية باليوم خلال الحمل لديه عقل متقدم وذكاء عالي.

- يساعد اليوم في التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة للسيدات اللاتي يتناولن الأطعمة الغنية باليود خلال فترة الحمل. ما هي الأطعمة الغنية بعنصر اليود؟ قدم التقرير، أبرز وأهم الأطعمة الغنية باليود، والتي ينصح بتناولها للحامل، للحصول علي فوائده لها وللجنين، ومنها:

- الجبن القريش، تحتوي علي اليود، والكالسيوم والبروتين.

- الجمبري يحتوي علي اليود، والبروتين، والأوميجا3.

- البيض، غني باليود، وأيضا يحتوي علي الكالسيوم والبروتين.

- القراصيا أو البرقوق المجفف.