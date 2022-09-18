اليوم السابع
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أسعار الدواجن والبيض للمستهلكين اليوم الأحد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن والبيض للمستهلكين اليوم الأحد اسعار البيض - صورة ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تسجل أسعار الفراخ في المزارع استقرارا اليوم بعد ارتفاع محدود بحوالي جنيه إلى 2 جنيه أمس، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع عند 32 جنيهًا، وبلغ سعر الفراخ الساسو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 24 جنيهًا.
 
في حين استقرت أسعار البيض في المزارع، ليبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 66 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 68 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 69 جنيهًا، بزيادة محدوة عن تداولات الأيام الماضية.
 
 أما عن سعر الدواجن للمستهلك فقد سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 32 جنيهًا بالمزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.
 
ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذى يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.

اسعار الدواجن

سعر البيض

اسعار الدواجن اليوم

اسعار البيض اليوم



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