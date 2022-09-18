أخبار مصر.. استمرار انخفاض الحرارة غدا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الحكومة تنفى طرح السلع والمنتجات بمعارض أهلا مدارس بنفس أسعار بيعها بالأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلا مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض "أهلاً مدارس" بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات، مُشددةً على أن معارض "أهلاً مدارس" تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مُشيرةً إلى ضمان طرح المعرض مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية. لجنة العفو الرئاسى تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المُفرج عنهم لإعادتهم لحياتهم الطبيعية

موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس. أكدت لجنة العفو أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أيةموضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس. غدا استمرار انخفاض الحرارة وشبورة صباحا والقاهرة 32 درجة وأسوان 37 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. التنمية المحلية: 40 مليار جنيه استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة " الأخضر حياة " والذى تنظمه المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء وبمشاركة وزراء العدل والتضامن الاجتماعي والزراعة وشئون المجالس النيابية وعدد من المحافظين وكبار الشخصيات والمسئولين والسفراء من مصر والدول العربية بالإضافة إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وزير العمل القطرى يثمن زيارة الرئيس السيسي للدوحة: حققت نجاحا كبيرا التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوزير العمل بدولة قطر الدكتور على بن صميخ المري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية . محافظ الجيزة يخفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفنى وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم بخفض درجات القبول بتنسيق بعض مدارس التعليم الفنى بنطاق المحافظة للعام الدراسي 2022 ـ 2023، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة لتمكين أكبر عدد من أبنائها الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى من تلبية رغباتهم، وكذلك التيسير علي أوليا الأمور. المدارس تعلن تسليم شهادات الثانوية العامة للطلاب الناجحين بالدور الثانى أعلنت المدارس الثانوى، أن شهادة النجاح الأصلية الخاصة بطلاب الثانوية العامة دور ثان متوفرة حاليا فى المدارس حيث يتم تسليم أصل شهادات النجاح من أقسام شئون الطلبة بالمدارس. عزاء زوجة خالد زكى الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد كشف الفنان خالد زكى عن موعد عزاء زوجته الذى سيكون يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ولقد توفيت زوجة الفنان خالد زكى فجر اليوم وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال زكى: إن زوجته توفيت فجر اليوم بالمشتشفى بعد صراع مع المرض، وتم الصلاة عليها بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم دفنها بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.

"معلومات الوزراء" يدرس دور الثورة الصناعية الرابعة فى دعم الاقتصاد الدائري أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة من خلال سلسلة «رؤى على طريق التنمية» تحت عنوان «دور الثورة الصناعية الرابعة في دعم الاقتصاد الدائري على طريق التنمية المستدامة».

تنسيق الجامعات 2022.. مد التقديم لمرحلة تقليل الاغتراب حتى السابعة مساء غد

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات ( تقليل الاغتراب )، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدٍ الإثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

زعماء العالم يتوافدون على لندن.. والمعزون يودعون الملكة فى اليوم الأخير قبل الدفن