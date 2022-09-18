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شبورة ورياح وانخفاض بالحرارة وسحب منخفضة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:52 ص
شبورة ورياح وانخفاض بالحرارة وسحب منخفضة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة شبورة مائية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء.
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 3 ) درجات مئوية.
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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