2000 طالب تقدموا للمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد استعدادا للعام الجديد.. صور

بورسعيد محمد فرج

بدأت جامعة بورسعيد فى الاستعداد للعام الجامعى 2022/2023 من خلال إعلان مواعيد وشروط التسكين فى المدينة الجامعية بمدينة بورفؤاد.

ومن جانبه أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريحات صحفية "لليوم السابع"، أنه بدء فتح باب التقديم للمدينة الجامعية فى 1 أغسطس 2022 للطلاب القدامى الحاصلين على تقدير "امتياز" و"جيد" على أن يتم قبول الحاصلين على تقدير "مقبول" فى حالة وجود أماكن لم يتم شغلها .

وقال الدكتور جلال إنه تم استقبال 2000 طالب وطالبة تقدموا بملفاتهم للمدينة الجامعية ببورفؤاد فضلاً عن إجراء تحاليل المخدرات التى تعتبر أحد شروط القبول وذلك للتأكد من خلوهم من تعاطى المخدرات واستبعاد كل من تثبت إيجابية التحاليل.

وأضاف أن أولوية التسكين للطلاب والطالبات المغتربين من محافظات الوجه القبلى وسيناء والعريش والقاهرة والإسكندرية والوجه البحرى وفى حالة وجود أماكن يتم قبول طلاب وطالبات محافظتى الإسماعيلية ودمياط .

وتابع: أن هناك بعض القواعد المعمول بها حفاظاً على النظام يجب اتباعها من قبل الطلاب والطالبات وتتمثل فى الالتزام بمواعيد دخول المدينة الجامعية فضلاً عن عدم إثارة الشغب داخل المدينة والتى تعتبر خط أحمر ولا تهاون مع من يخالف القواعد المنظمة للمدن الجامعية.

وفى ذات السياق أكد جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 تمهيداً لتسكين الطلاب، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمبانى ودورات المياه والطرقات فضلاً عن تطهير المبانى لتكون آمنة على صحة وسلامة الطلاب .

وأكد أن الطلاب والطالبات الذين تقدموا للمدينة الجامعية جارى فحص أوراقهم والتأكد من سلامة نتائج التحاليل والفحص الطبى تمهيداً لإعلان أسماء الطالبات المقبولين 25 سبتمبر الجارى والبنين يوم 1 أكتوبر 2022 .

ومن جهة أخرى أكد أن الباب مازال مفتوحاً بالمدينة الجامعية لطلاب المرحلة الثالثة وتقليل الاغتراب تمهيداً لبدء العام الدراسى الجديد 1 أكتوبر 2022 .



جانب من جاهزية غرف المدينة الجامعية بجامعة بورسعيد



جانب من جاهزية غرف المدينة الجامعية بورسعيد