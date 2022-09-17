وزير الرى: أتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى لتحقيق التواصل مع المنتفعين

كتبت ــ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأكد سويلم أنه يتابع بصفة مستمرة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين، والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأوضح وزير الرى ، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أغسطس بلغت (96%)، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة (606) شكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس.

وخلال شهر أغسطس، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تفيد بتضرر أهالى كفر زيادة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بسبب تراكم القمامة أمام المستشفى العام بكوم حمادة، حيث تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى، وتبين أنها تقع على مصرف كوم حمادة عند كيلو 18.5، وقد قامت الإدارة العامة لصرف شرق البحيرة بتطهير المصرف ونقل ناتج التطهير للمقالب العمومية بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة قنا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر عدد من المواطنين من عدم تطهير الترعة المارة بقريه المصالحة بمركز نجع حمادى، حيث تم بحث الشكوى، وتبين أن المجرى المائى موضوع الشكوى هو ترعة فرع السكة الحديد، وتم إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير إلى تضرر أهالى مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بسبب وجود حيوان نافق بترعة الباجورية، حيث تم التنسيق بين تفتيش رى قبلى المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينه منوف، وتم رفع الحيوان النافق بالترعة وإزالة أسباب الشكوى.

كما تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة اسيوط بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالى قرية عواجة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط بسبب قيام أحد المواطنين بقطع طريق الرى الخاص به، حيث تم بحث الشكوى وإصدار وتنفيذ قرار إدارى مؤقت بفتح المسقى.

وتم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تشير لتضرر أهالى قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بسبب تراكم القمامة فى مصرف ناهيا بمدخل القرية، حيث تم تطهير المصرف بمعرفة الادارة العامة لصرف شمال الجيزة.