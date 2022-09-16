وزير الرى يستعرض أعمال تطوير وتحديث الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد سويلم على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء وأجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع لإستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

ووجه بضرورة العمل على بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتوفير التدريب اللازم لكافة الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين، خاصة فى ظل ما تتمتع به المصلحة من خصوصية وتفرد فى مجال عملها.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمحطات الجارى إنشاؤها حالياً، وهى محطات (محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر - محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد - محطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان)، وتجارب التشغيل لمحطات (محطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف - محطتى تل العمارنه 1-2 بالمنيا)، والأعمال المدنية بمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، وأعمال تأهيل 46 صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات، وكذا أعمال توريد وتركيب 12 محرك كهربائى لمحطات الشلوفة وأعمال توريد رولمان بلى لمحطات المصلحة.

ووجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال البت الفنى لعمليه توريد وتركيب 90 صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات بتمويل من منظمة الأوفيد، وسرعة نهو البت الفنى لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أى أعطال، وسرعة إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

واستعرض وزير الرى، الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة وعددها 5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفورى والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لإمتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م٣/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت امبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير.

ولتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أى أعطال، إستعرض الدكتور سويلم الإجراءات المتخذة لتطوير وتحديث الورش التابعة للمصلحة وعددها 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادى - المنيا - توشكي)، ومزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، وتوفير إحتياجات المحطات من الكراسى النحاس والسبيكة، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.

كما استعرض وزير الرى، إجراءات تطوير المعامل الهندسية الرئيسية التابعة للمصلحة والمسئولة عن أعمال الإختبارات الكهربائية والمعايرة والضبط الدورى لأجهزة التحكم للتدخل السريع عند الازمات، والمزودة بأحدث الأجهزة لقياس الإهتزازات وضبط المحورية.