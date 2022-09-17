نائب رئيس جامعة طنطا: تجهيز المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

الغربية- مصطفى عادل

تستعد المدن الجامعية بجامعة طنطا، لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي استعدادا للعام الدراسي الجديد، وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة وضعت خطة لتجهيز المدن الجامعية للبنين والبنات استعداداً لاستقبال الطلبة مع خلال تجهيز غرف اقامة الطلابوتوفير كافة سبل المعيشة.

وأضاف أنه تم إنهاء كافة أعمال الصيانة بجميع المرافق الخاصة بالمدن الجامعية طبقا للخطة الزمنية المحددة مسبقا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من الأوبئة، والتعقيم المستمر لغرف الطلاب والممرات والمطعم لتحقيق أعلى درجات الصحة والسلامة للمقيمين.