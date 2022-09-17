معهد إعداد القادة ينظم فوج القائد المتميز بالتعاون مع جامعة قناة السويس

كتب ـ محمد صبحى

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى الطلاب المتميزين والذي يعقد تحت شعار (القائد المتميز)، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة قناة السويس برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عـام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور كريم هـمـام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وتنسيق الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، والدكتورة مناي شاهين وكيل مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

ومن جانبه، نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفيدا أن ملتقى الطلاب المتميزين يضم 35 جامعة مصرية، بحضور 422 من خيرة شباب مصر الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة وبقدر كافٍ من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات، لذا سعى معهد إعداد القادة لاقامة فوج تثقيفى ترفيهى توعوي من أجل تنمية روح الانتماء لمصر، والعمل على تنمية وعي هؤلاء الشباب، ونشر الثقافة بمختلف فروعها لديهم وتنمية المهارات والمعارف، ودعم روح التعاون والتعارف والتقارب لطلاب الجمهورية جميعا لغرض بناء الإنسان وتحقيق الخطة الاستراتيجية المصرية التى أساسها الشباب.

ووجه مدير معهد إعداد القادة الشكر إلى الدكتور ناصر مندور والدكتور محمد عبد النعيم لدعمهم الدائم لأنشطة معهد إعداد القادة، كما وجه الشكر إلى مركز إعداد القادة وهو المركز المعتمد لدى معهد إعداد القادة والذي يتيح بتنفيذ العديد من الأفواج بالتوازى والتعاون مع المعهد.

ورحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفود الجامعات المشاركة معربا عن سعادته لاختيار جامعة قناة السويس لاستضافة المعسكر حيث يعد هذا تتويجاً لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، مؤكدا أن الجامعة اتخذت كافة استعداداتها لاستقبال أفواج الطلاب على مستوى الجامعات المصرية المشاركة، وقد قدم سيادته الشكر لمعهد إعداد القادة، وأنه يعلم قدر المعهد العريق ودوره فى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية، مشيدا بالتطور الذي شهده المعهد في ظل قيادة الاستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، مؤكدا على دعم الجامعة لكل أنشطة المعهد.

كما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إقامة هذا الملتقى يأتى متزامناً مع اليوبيل الفضي لمعسكر إعداد "قادة المستقبل بالجامعة"، معربّا عن شكره العميق للتعاون المثمر والبناء بين جامعة قناة السويس ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعا إلى المزيد من التعاون البناء مع المعهد من أجل تطوير قدرات الطلاب وخلق كوادر بشرية مؤهلة بكفاءتهم وسلوكياتهم الإيجابية التي تحقق التميز والإبداع في شتى المواقع والتي تعكس الرؤية الصادقة للقيادة السياسية الواعية نحو الجمهورية الجديدة.

وخلال كلمته أشار الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس التابع لمعهد إعداد القادة، إلي أن اليوم نحتفل بوجود فوج الطلاب المتميزين فى رحاب جامعة قناة السويس، مؤكدا فخره أن يكون المركز شريك فى هذا النجاح مع معهد إعداد القادة، هذا المعهد العريق.

وتم استقبال الوفود المشاركة فى هذا الملتقى على نغمات السمسمية والأغاني الوطنية التي تنمي روح الولاء والانتماء للوطن، كما اختتمت الجلسة الافتتاحية بفقرة من الفنون الشعبية المختلفة، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بجامعة قناة السويس شملت العديد من الفقرات منها السمسمية وعرض وطنى وعرض نوبى، واستكملت فعاليات اليوم الأول بممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة، ويستمر هذا الملتقى إلي يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022 بجامعة قناة السويس .