معهد إعداد القادة ينظم ملتقى الطلاب المتميزين بجامعة قناة السويس

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى بالتعاون مع جامعة قناة السويس ملتقى الطلاب المتميزين والذى يعقد تحت شعار (القائد المتميز)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وتنسيق الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، والدكتورة مناى شاهين وكيل مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، وبمشاركة 37 جامعة مصرية حكومية وأهلية وتكنولوجية، وذلك خلال الفترة من 15-20 سبتمبر 2022 بجامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة اتخذت كافة استعدادها لإستقبال أفواج الطلاب على مستوى الجامعات المصرية المشاركة مشيرًا إلى أن هذا الحدث لأول مرة يتم إقامته بجامعة مصرية خارج معهد إعداد القادة بالوزارة، مؤكدًا أن إختيار جامعتنا لإستضافة المعسكر يعد تتويجًا لاهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية.

ومن جانبه وجه الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الشكر لجامعة قناة السويس ولمركز إعداد القادة بالجامعة التابع للمعهد على استضافتهم للملتقى، مؤكدا على سعى المعهد الدائم فى بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم، من خلال منظومة من البرامج المتميزة للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمى، وتعميق الانتماء والولاء وحب الوطن، وإعداد جيل من القيادات الشبابية قادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقد أفاد مدير معهد إعداد القادة أن هؤلاء الشباب هم القيادات المستقبلية لمصر الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة، مؤكدا على فخره بهؤلاء الشباب الذين كانوا مثالا للالتزام خلال حضورهم فوج القائد العام بالمعهد، ولديهم مسئولية تجاه بلدهم، بجانب رؤيتهم المستقبلية للتطوير وبناء الجمهورية الجديدة.

ويتضمن فعاليات الملتقى أجتماع مجلس إدارة مركز إعداد القادة بالجامعة التابع لمعهد إعداد القادة، والجلسة الافتتاحية وحفل استقبال فرقة الفنون الشعبية للجامعة، كما يتضمن الفوج العديد من المحاضرات منها محاضرة عن دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسى بالدولة، وأخرى عن وسطية الخطاب الدينى وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، وأيضا محاضرة عن التنمية البشرية وتطوير الذات، هذا بجانب عقد ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات خارجية وجولات حرة، ويختتم الفوج بحفل الختام وتوزيع شهادات التكريم.