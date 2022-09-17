محافظ كفر الشيخ: إزالة 97 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملة من إزالة 13 حالة تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل، بمركز فوه برئاسة اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، مؤكداً أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 20، 97 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة و17 قيراط و5 أسهم، و 4959 متراً.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، من إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في المعهد، في المهد عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض تعدي علي الأراضي الزراعية ملك هيئة الأوقاف بمساحة 30م ، وإزالة فورية في المهد لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن الحالة تنفيذ إزالة بقرية شحاته بالأرض الزراعية على مساحة 100م وتمت الإزالة على الفور ، والحاله الثانيه مبنى من الطوب الابيض البلوك بقرية المجاز الغربي بمساحة ٤٠م بجوار مبنى الجمعية الزراعية داخل الكتلة السكنية.