لو هتسكن بالمدينة الجامعية بالمنيا.. تعرف على الخدمات المقدمة فى 12 معلومة

ينشر "اليوم السابع"، عددا من المعلومات حول استعدادات المدن الحامعية بجامعة المنيا، لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وعدد الطلاب بداخلها.. وإليك هذه المعلومات..

1- الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وصلت 3786 طالبا وطالبة بعدد وحدات يصل لـ16 وحدة سكنية

2-تخفيض أعداد المقيمين لطالبين بكل غرفة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

3- انتهاء أعمال الصيانة الشاملة من أعمال الدهانات والكهرباء والسباكة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، وتجميل الموقع العام، وصيانة أعمدة الإنارة داخل مبانى المدن

4- انتهاء أعمال النجارة وتجديد الأثاث وتطهير وتعقيم خزانات المياه.

5- إعداد مكتب رعاية الطلاب بالمدن الجامعية لخطة متكاملة للأنشطة الطلابية طوال العام

6- تعزيز المدن الجامعية بصالات للنشاط مجهزة للياقة البدنية وتنس الطاولة

7- تزويد المدن بمكتبة تثقيفية؛ لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية

8- توفير "رامبات" فى كل المبانى لخدمة الطلاب من ذوى الهمم

9- توفير معامل وقاعات مزودة بأجهزة الحاسب الآلى ومرتبطة بالإنترنت، وغرف مذاكرة

10- تغطية المدن بالكامل بكاميرات المراقبة والتأمين ضد الحريق وتوفير محطات ديزل عند انقطاع التيار الكهربى لضمان عوامل الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.

11- المطعم المركزى يقوم يوميًا بتجهيز الوجبات للطلاب وفقًا لاحتياجاتهم وذلك من خلال حجزها إلكترونيًا

12-حرصًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين يتم تغليف الوجبات بالمطعم وتوزيعها بمقر إقامتهم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.