اليوم السابع
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لو هتسكن بالمدينة الجامعية بالمنيا.. تعرف على الخدمات المقدمة فى 12 معلومة

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:00 ص
لو هتسكن بالمدينة الجامعية بالمنيا.. تعرف على الخدمات المقدمة فى 12 معلومة جامعة المنيا - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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ينشر "اليوم السابع"، عددا من المعلومات حول استعدادات المدن الحامعية بجامعة المنيا، لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وعدد الطلاب بداخلها.. وإليك هذه المعلومات..

 

1- الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية وصلت 3786 طالبا وطالبة بعدد وحدات يصل لـ16 وحدة سكنية

2-تخفيض أعداد المقيمين لطالبين بكل غرفة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

3- انتهاء أعمال الصيانة الشاملة من أعمال الدهانات والكهرباء والسباكة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتشجير، وتجميل الموقع العام، وصيانة أعمدة الإنارة داخل مبانى المدن

4- انتهاء أعمال النجارة وتجديد الأثاث وتطهير وتعقيم خزانات المياه. 

5- إعداد مكتب رعاية الطلاب بالمدن الجامعية لخطة متكاملة للأنشطة الطلابية طوال العام

6- تعزيز المدن الجامعية بصالات للنشاط مجهزة للياقة البدنية وتنس الطاولة

7- تزويد المدن بمكتبة تثقيفية؛ لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية

8- توفير "رامبات" فى كل المبانى لخدمة الطلاب من ذوى الهمم

9- توفير معامل وقاعات مزودة بأجهزة الحاسب الآلى ومرتبطة بالإنترنت، وغرف مذاكرة

10- تغطية المدن بالكامل بكاميرات المراقبة والتأمين ضد الحريق وتوفير محطات ديزل عند انقطاع التيار الكهربى لضمان عوامل الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.

11- المطعم المركزى يقوم يوميًا بتجهيز الوجبات للطلاب وفقًا لاحتياجاتهم وذلك من خلال حجزها إلكترونيًا

12-حرصًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين يتم تغليف الوجبات بالمطعم وتوزيعها بمقر إقامتهم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

 


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