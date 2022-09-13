من تحسين الحالة المزاجية إلى ضبط ضغط الدم ..اعرف فوائد الموز

كتبت ميرفت رشاد

الموز هو الفاكهة الطازجة الأكثر شعبية على مستوى العالم، فهو غنى بالمغذيات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ويوفر العديد من الفوائد الصحية، الموز خالي من الدهون والكوليسترول والصوديوم بشكل طبيعي مما يجعله إضافة ذكية لأي نظام غذائي إلى جانب الأطعمة الصحية الأخرى، كما تناوله يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الموز غني بالمغذيات:

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا لفيتامين B6 بنسبة 25٪ من المدخول اليومي الموصى به، كما أنه يوفر حوالي 10٪ من توصياتك اليومية للبوتاسيوم وفيتامين ج والمنجنيز، الموز خالي من الدهون والكوليسترول والصوديوم بشكل طبيعي مما يجعله إضافة ذكية لأي نظام غذائي إلى جانب الأطعمة الصحية الأخرى .

يحتوي الموز أيضًا على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة جودة وسلامة الغذاء ، بما في ذلك الكاروتينات والفلافونويد ، والمعروف أن لها فوائد لا تعد ولا تحصى من المساعدة في الحفاظ على البصر إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

الشعور بالشبع:

تحتوي الموزة المتوسطة الحجم على 110 سعرة حرارية وتوفر 30 جرامًا من الكربوهيدرات و 3 جرامات من الألياف، تساعد الألياف الموجودة في الموز على إبطاء عملية الهضم للمساعدة في السيطرة على الجوع والرغبة الشديدة، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف ، يحتوي الموز على النشا المقاوم ، وهو نوع من الكربوهيدرات يوفر فوائد صحية للجهاز الهضمي ويساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، أفادت العديد من الدراسات أن النشا المقاوم يساعد على تحسين نسبة السكر في الدم ، ويزيد الهرمونات التي تعزز الشبع ، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ضبط ضغط الدم:

كمصدر ممتاز للبوتاسيوم ، يحتوي الموز المتوسط ​​على 422 ملليجرام من البوتاسيوم بينما يكون خاليًا من الصوديوم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل الموز ، يمكن أن يساعد في ضبط ضغط الدم.

مضاد للميكروبات والفيروسات:

الموز يحتوي بالفعل على بروتينات معينة لها خصائص مضادة للمكورات ومضادة للفيروسات، تم تحديد العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا في الموز ، مثل حمض الفيروليك واللوبيول واللبتين ، على أنها أنشطة مضادة للميكروبات لأجزاء من نبات الموز.



تحسين الحالة المزاجية:

يوفر الموز العناصر الغذائية التي قد تحسن مزاجك، يساعد فيتامين ب 6 الذي يقدمونه في زيادة الناقلات العصبية التي تشعر بالسعادة مثل السيروتونين والدوبامين ، أظهرت دراسات أخرى أن الموز هو أحد الأطعمة القليلة التي توفر مقدمة للتريبتوفان ، مما يزيد من السيروتونين في الدماغ.