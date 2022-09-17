فصل التيار الكهربائي اليوم عن 9 مناطق بطوخ فى القليوبية.. تعرف على السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية بقياد المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، عن فصل الكهرباء، اليوم السبت، عن عدة مناطق بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك لأعمال الصيانة الدورية والإصلاح وشد موصلات جديدة.

وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى مشتهر القديم، لشد موصلات من الساعة 9.30 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل (الوحايشة - جزء من المنزلة - عزبة الخواجات - عزبة يوسف فهيم - عزبة مصطفى أفندي)، مناشدة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

وتابعت، أنه أيضا سيتم فصل الكهرباء عن مغذى كفر منصور القديم، لتحميل أبراج جهد متوسط، من الساعة 9.30 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل (كوم الأطرون - كفر النخلة - منشأة العمار -كفر العمار)، وعلى أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.