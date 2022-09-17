ضبط 1690 مخالفة خلال حملة مكبرة لمرافق الدقهلية بشوارع المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت إدارة شرطة مرافق الدقهلية من ضبط 1690مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة استهدفت الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، وذلك لإزالة التعديات والإشغالات بميادين وشوارع المحافظة، حفاظًا على المشهد الحضاري.

واستهدفت الحملة شارع الجمهورية والمشاية والسكة والعباسي وبورسعيد وآداب وامتداد الجلاء وجيهان.

وأسفرت الحملة التى قادها العميد مصطفى الهنيدى مدير إدارة شرطة مرافق الدقهلية والمقدم فاروق حماد وكيل المرافق والمقدم محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق و الرائد أحمد المغير عن ضبط 1690 مخالفة متنوعة، وتحرير 111 محضرا وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وصادرت الحملة عدد 146 شيشة داخل عدد من المقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية بنطاق مدينة المنصورة.

كما تم رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمحال التجارية والعقارات، التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية، والسلاسل، والبراميل، والبردورات، والحواجز الأسمنتية، وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى وضعها اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضارى.