رئيس جامعة سوهاج يتفقد المراحل النهائية من تشطيبات مبنى المعامل الطبية.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، المراحل النهائية من تشطيبات مشروع مبني المعامل الطبية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشرى بمقر الحرم الجامعى القديم، يرافقه الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب البشرى.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق، إن إنشاء هذا المبني يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية داخل الجامعة، حيث تتمثل أهمية هذا المبني في خدمة الأقسام الأساسية بكلية الطب واستيعاب الدفعات القادمة، حيث يتم تنفيذ هذا المبني على مساحة 1800 متر مربع بتكلفة إجمالية 52 مليونا و547 ألف جنيه .

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أنه تم تصميم المبني طبقاً لمعايير المباني التعليمية الجامعية ليسع 1000 طالب، ويحتوي على 16 معملا مختلف المساحات وقاعتي امتحانات، بالإضافة إلى خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.



رئيس الجامعة بالجولة



رئيس الجامعة بجولة التفقد



مبنى المعامل