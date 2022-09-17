حبس عاطل وزوجته حاولا بيع مشغولات ذهبية مسروقة فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مشغولات ذهبية وبيعها بسعر أقل من سعرها الحقيقى، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية القاهرة، بلاغا يفيد بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية بدون فواتير بأحد محال بيع المشغولات الذهبية.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط (سيدة، وزوجها، وصديقه مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم كمية من المشغولات الذهبية وكمية من مخدر الهيروين.

وبمناقشتهم قرر زوجها قيامه بالارتباط بعلاقة صداقة مع أحد مدمني المواد المخدرة، وطلب منه شراء المادة المخدرة مقابل إعطائه تلك المشغولات الذهبية واستعان بالثالث لشرائها وقام بالاستعانة بزوجته لتصريف المشغولات الذهبية خشية افتضاح أمره.

وبإستدعاء أهل الأخير (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم النزهة) تعرفت على المضبوطات وقررت باكتشافها قيام نجل شقيقتها بسرقة المشغولات الذهبية من الشقة سكنها حال إقامته صحبتها ولم تقم بتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت بأن نجل شقيقتها من مدمني المواد المخدرة وقاموا بإيداعه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.