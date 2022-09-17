جامعة الوادى الجديد تعلن عن مسابقة لإنتاج فيلم توعوى حول خطورة الأمية

أعلن مركز محو الأمية وتعليم الكبار بجامعة الوادى الجديد عن مسابقة لإنتاج فيلم توعوى لتعريف المجتمع بخطورة مشكلة الأمية وأهمية تعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وبإشراف الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الدكتورة ايمان فاضل مدير مركز محو الأمية وتعليم بجامعة الوادى الجديد إن إنتاج فيلم توعوى عن مشكلة الأمية يأتى فى إطار خطة المركز لتعريف المجتمع بأهمية تعليم الكبار، موضحة أنه من شروط المسابقة أن يكون المتقدم من ابناء محافظة الوادى الجديد ولا يزيد وقت الفيلم عن 12 دقيقة ولا يقل عن 5 دقائق وأن يكون الامتداد mp4

وذكرت أنه على المتسابق المتقدم للمسابقة أن يكون مخرج العمل ويسمح بالمشاركة الجماعية بحد أقصى 4 أفراد على ألا يزيد عدد المشاركين المتخصصين فى هذا المجال عضو واحد فى المجموعة ويتم إرسال الأعمال المتقدمة واستمارة المسابقة على الايميل الخاص بمركز تعليم الكبار ويتم تقديم نسخة للفيلم علىCD بمقر المركز بالمبنى الإدارى للجامعة.

وأكدت أن الجامعة رصدت جوائز مالية قيمة للفائزين فى هذه المسابقة الجائزة الأولى 5000 جنية والجائزة الثانية 3500 جنيه، وأضافت أنه تسلم الأعمال فى الفترة من 15سبتمبر 2022 وحتى 15/11/2022.