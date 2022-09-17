اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 05:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تكليف المهندس محمد عبد الكريم قائما بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:58 م
تكليف المهندس محمد عبد الكريم قائما بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 3282 لسنة 2022 بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

وأجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مفاجئة لمركز تحديث الصناعة بهدف متابعة منظومة العمل بالمركز واستعراض كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع الصناعي، وقد استقبل الوزير خلال الزيارة المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة. 
 
وقام الوزير خلال الزيارة بتفقد كافة الادارات والوحدات بالمركز وخاصة الادارات المعنية بخدمة القطاعات الصناعية في مجالات تحسين الجودة والانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة واستمع الي شرح من المهندس محمد عبد الكريم حول مهام كل ادارة وطبيعة عملها. 

 


المهندس محمد عبد الكريم

التمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

التنمية الصناعية في مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة