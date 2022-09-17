السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى المقطم

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبد المجيد بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في المقطم، بالسجن المشدد 3 سنوات، صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي وعمرو محمد فوزي وأسامة الظاهر محمود، وأمانة سر عمر عاشور ومحمود عبد الرشيد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 284 لسنة 2022 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 155 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الكوكايين"، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد محرر محضر الضبط، أنه أثناء مروره الأمني تلاحظ له سير سيارة عكس الاتجاه وباستيقافها وجد بداخلها المتهم وبرفقته فتاة، وبتفتيش المتهم وجد بحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، كما عثر أسفل مقعد الفتاة على كمية مخدرة، كما عثر أسفل مقعد المتهم على ميزات حساس ومعلقتين كما عثر على زجاجة مما تستعمل في المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة والأدوات بقصد الإتجار بها، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبالغ المالية حصيلة الاتجار.