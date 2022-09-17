الزراعة: فحص وعلاج 2000 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالغربية

كتبت ـ أسماء نصار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة بيطرية في محافظة الغربية لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالغربية وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار والتهابات الضرع بـ263 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني لـ 148 وعلاج الطفيليات لـ820 حالة، وتم عمل 187 عملية جراحية، كما تم تحصين 488 حالة بالتحصينات غير سيادية وتم رش 141 حالة ضد الطفيليات الخارجية لـ2047 حالة.